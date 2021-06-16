РИАМО - 16 июн. Торговый центр, который планируют построить на 3-ей Парковой улице, вл. 57 на востоке столицы, украсят витражами в едином ритме с перфорированными панелями, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Витражное остекление задает вертикальный ритм, который разбивается наклонными геометричными вставками из панелей четырех цветов. Благодаря перфорации части панелей у здания в целом сформировался современный образ, который отлично дополнит городскую среду в этом районе», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Общая площадь 3-этажного комплекса составит около 9 тыс. кв. м. На первом и втором этажах будут работать якорный супермаркет и небольшие магазины. На третьем этаже планируется открыть фитнес-центр или школу танцев.

Окружающую территорию озеленят и сделают на ней парковку для посетителей. Проектированием занималось ООО «Эра Проект».