РИАМО - 16 июн. Утверждена одна треть состава Общественной палаты Московской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно документу, в Общественную палату региона войдут зампред Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, народный артист РФ Игорь Бутман, гендиректор ООО «Коломенская пастила» Елена Дмитриева, заслуженный артист РФ Алексей Огурцов, председатель Союза сыроваров, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.

Кроме того, в состав палаты войдут ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин и другие. Всего в списке 33 человека.

Ранее депутаты Московской областной думы утвердили 33 членов Общественной палаты Московской области нового созыва. Общественная палата Московской области состоит из 99 членов и треть из них утверждается Мособлдумой из числа кандидатов, выдвинутых зарегистрированными на территории Московской области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.

Процедура формирования нового состава Общественной палаты Подмосковья стартовала в апреле.

Текущий состав Общественной палаты был сформирован в 2018 году, срок полномочий действующих членов составляет 3 года.