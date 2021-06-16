РИАМО - 16 июн. В Московской области нет недостатка в вакцине от коронавирусной инфекции и пунктах вакцинации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Борьбу с ковидом сегодня обсудили с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ситуация сложная, мы опять начали разворачивать дополнительные койки. И сейчас на первый план выходит вакцинация. В этом нам, конечно, помогает федеральный центр – нехватки вакцин у нас нет, пунктов, где можно сделать прививку, тоже достаточно», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что также на встрече речь шла об экологии. Воробьев напомнил, что свалки в регионе давно закрыли, сейчас специалисты занимаются рекультивацией.

«Это довольно дорогостоящий, но крайне необходимый процесс, который поставит жирную точку в вопросе. Спасибо правительству: на эти цели нам выделили дополнительно 1,3 млрд рублей. Благодаря этому рекультивацию мы можем начать на год раньше», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что другим важным проектом в Подмосковье является федеральный проект по оздоровлению Волги, который касается сразу 7 городских округов, где живут 1,2 млн жителей.

«Это улучшение качества воды (мы строим/модернизируем очистные сооружения), а еще снижение выбросов в реку в 3 раза», - отметил Воробьев.

По его словам, еще на встрече обсудили тему дольщиков. Президент РФ ранее поставил четкую задачу - решить данный вопрос до 2023 года. На сегодняшний день в Подмосковье осталось 33,7 тыс. дольщиков.

Губернатор уточнил, что регион получает поддержку от федерального правительства по вопросу решения проблем обманутых дольщиков.

«В сроки мы уложимся», - заключил он.

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