РИАМО - 16 июн. За прошлый год 6801 социальный работник в Подмосковье получил стимулирующие выплаты, на эти цели было потрачено порядка 98 млн рублей из бюджета региона, сказала замминистра социального развития Московской области Вера Савелина.

«Из бюджета Московской области с 1 апреля по 31 мая (2020 года - ред.) социальным работникам, оказывающим услуги на дому, участковым работникам, специалистам центров занятости проводились стимулирующие выплаты в размере 10 тыс. рублей», — сказала Савелина на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

С 15 апреля из федерального бюджета работники стационарных учреждений, работающих по сменному графику, дифференцировано получили стимулирующие выплаты за особые условия труда, в зависимости от выявления короновирусной инфекции. На эти цели было потрачено 312,3 млн руб. Выплаты получили более 10 тыс. сотрудников.

Эти выплаты были введены в прошлом году за особые условия труда и дополнительную нагрузку из-за ситуации с коронавирусом.