РИАМО - 16 июн. За прошлый год 6801 социальный работник в Подмосковье получил стимулирующие выплаты, на эти цели было потрачено порядка 98 млн рублей из бюджета региона, сказала замминистра социального развития Московской области Вера Савелина.
С 15 апреля из федерального бюджета работники стационарных учреждений, работающих по сменному графику, дифференцировано получили стимулирующие выплаты за особые условия труда, в зависимости от выявления короновирусной инфекции. На эти цели было потрачено 312,3 млн руб. Выплаты получили более 10 тыс. сотрудников.
Эти выплаты были введены в прошлом году за особые условия труда и дополнительную нагрузку из-за ситуации с коронавирусом.
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