РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В нынешнем году в подмосковном Домодедове благоустроят 23 двора, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Приступили к благоустройству дворовых территорий по программе губернатора Московской области. <...> Приведем в порядок детские и игровые площадки, лавочки, места для парковки, контейнерные площадки. В этом году комплексное благоустройство коснется 23 дворов округа», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При благоустройстве проводится комплексный подход, который предполагает не только замену или установку отдельных элементов, но и учитывает формирование единого комфортного пространства для жителей.