Центральный академический театр Российской армии впервые за свою 90-летнюю историю открыл двери для журналистов, устроив открытую репетицию масштабной премьеры сезона — спектакля «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко в постановке Глеба Черепанова. Огромные декорационные мастерские на десятом этаже театра, куда раньше не ступала нога постороннего, приняли первых зрителей. Об архитектуре и советском прошлом театра, о новой большой премьере и «шаге до взлета» корреспондентам РИАМО рассказали заместитель директора, режиссер, балетмейстер и исполнительница одной из главных ролей.

Мощь советского периода

Необычное здание в виде звезды, расположенное на Суворовской площади, сразу привлекает к себе внимание. Это первое театральное здание, спроектированное и возведенное в Москве после революции. Театр должен был стать символом советской армии, а потому приобрел форму пятиконечной звезды — в то время по-другому быть не могло. «Военное начальство всегда имело большие амбиции, и им хотелось сделать лучший театр для Красной Армии», — рассказывает заместитель директора театра Милена Авимская.

Здание пытались спроектировать нестандартно — звезду, будущий дом Театра Армии, ставили на землю по-разному, но в итоге конкурс выиграли архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев. «Можно сказать, что это были еще юные парни, которые осмелились сделать архитектурный макет этого грандиозного здания в форме звезды. Им было по 34 и 38 лет», — рассказывает заместитель директора.

Впервые зрители вошли в фойе нового здания 14 сентября 1940 года. Театр открылся спектаклем «Полководец Суворов». Но до момента открытия здания театр существовал уже десять лет. Это был театральный кластер, как назвали бы структуру театра в наше время. В состав входила драматическая труппа, ансамбль песни и пляски, театр малых форм (монологи и скетчи), а также кукольный театр. Пока у театра не было своего места, выступления проходили в концертном зале Центрального дома Красной Армии.

В годы войны уникальное здание сохранилось благодаря хитрости. «Театр был в эвакуации, а здание было покрыто сеткой, которую расписывали художники — словно это не театр, а какие-то деревни и леса. Поэтому здание совершенно не пострадало, сохранились все архивы», — говорит Милена Авимская.

Настоящий успех к театру пришел после войны — его помнят до сих пор и, конечно, хотят повторить. «Театр открылся в 1946 году. Самым известным актером труппы был Владимир Зельдин, ставший невероятно популярным после выхода кинофильма «Свинарка и пастух». Когда шел «Учитель танцев», зрителей приходилось разгонять конной полицией при входе во избежание давки. Так сильно они хотели попасть на спектакль!», — рассказывает заместитель директора.

Славная история театра продолжалась: здесь снимали знаковые фильмы эпохи — например, всенародно любимую «Карнавальную ночь». «Ровно в этом месте до этой лестницы шла Людмила Гурченко, и 90 процентов фильма «Карнавальная ночь» снимали в нашем театре. А в трюме сцены снимали фильм «Кин-дза-дза»», — говорит Милена Авимская.

В театре помнят своих основателей, тех, кто служил в нем многие годы, и героев, погибших в составе фронтовых бригад на полях Великой Отечественной войны. Их фотографии можно увидеть в портретном фойе. «Каждый год мы закладываем в фойе по одной звезде легендарным артистам нашего театра, которые начинали здесь работать. Первая — звезда Алексея Дмитриевича Попова, основателя театра. Также есть звезды Нины Афанасьевны Сазоновой и Любови Ивановны Добржанской», — отмечает заместитель директора.

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Трехэтажный дом под сценой

Находясь в здании театра, непременно чувствуешь себя причастным к чему-то масштабному и могучему. И дело не только в размерах. Здесь есть та «намоленность», атмосфера, присущая зданиям с уникальной историей и архитектурой. Главный архитектурный лейтмотив окружающего пространства — это, конечно, звезда. Кругом огромное количество звезд — из латуни, из стекла, из других металлов. Их десятки тысяч в театре, и посчитать их невозможно.

Узнать все об архитектуре здания можно в театральном музее, который был открыт год назад, к 90-летию театра. Главный экспонат здесь — эскиз большого зала театра с огромным сценическим пространством и уникальным порталом, который сейчас уже не движется, но раньше он ездил на рельсах и закрывал всю сцену.

«Владимир Фаворский, ректор ВХУТЕМАСа, учитель наших архитекторов, сделал эскиз портала в стилистике барокко, чтобы зрители, сидя в Большом зале, словно в огромной беседке, под расписным небом Тушинского аэродрома видели перед собой пространство, расписанное, по его идее, будущим страны. Поэтому, за фигурами шести мировых драматургов и гобеленами со сценами борьбы в Первую революцию 1905 года и Гражданскую войну, справа на портале расположилась будущая Москва, а слева – будущий Ленинград. Механизм сцены - это барабан в девять метров глубиной. Это как трехэтажный дом. На планшете расположен большой вращающийся круг 26-ти метров диаметром, в нем круг меньшего размера, 13-ти метров. Плоскость их состоит из станков, которые могут подниматься и опускаться. Весь этот механизм, запущенный в действие в 1940 году, не ремонтировался ни разу», — рассказывает заведующая музеем Елена Маньшина.

Зал Театра Российской армии нельзя назвать средним — здесь более 1500 зрительных мест. И это самая большая сцена драматического театра в стране. «Обратите внимание на высокий амфитеатр в зале. Для советского периода это было очень смелым решением. На потолке - настенная живопись, выполненная в стиле «альфреско», с изображением Тушинского аэродрома», — рассказывает Милена Авимская.

Сценическое пространство — самое большое в Европе, оно позволяет использовать в спектаклях настоящую военную технику. «26 метров составляет диаметр большого поворотного круга, и 13 метров диаметр малого поворотного круга, которые вращаются один навстречу другому — это пространство сцены. Чтобы понимать масштабы, 13 метров — это диаметр арены цирка. У нас есть танковый подъезд, и было очевидно, что в качестве декораций можно было использовать военную технику. Но танк так ни разу и не въехал на сцену», — рассказывает заместитель директора.

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Куда не ступала нога человека

Для первой открытой репетиции в истории театра руководство выбрало соответствующую площадку — декорационные мастерские. Сюда, на десятый этаж театра, еще ни разу не ступала нога постороннего человека. Огромное пространство, где еще не так давно художники писали декорации, кажется необъятным.

«Сейчас все задники и декорации мы не пишем, а печатаем на огромных станках, но если нужно доделать подводку-доводку, то все равно мы эти материалы здесь подписываем, то есть декорационный цех работает. У нас появилась возможность проводить тут репетиции, так как такого пространства больше нигде нет. А большие проекты требуют больших пространств, в том числе для репетиций, чтобы почувствовать этот объем ногами», — говорит главный художник театра Анастасия Глебова.

В этом огромном пространстве сейчас репетируют главную премьеру сезона. В конце месяца, 29 и 30 июня, состоится премьера спектакля «Не может быть!» в постановке режиссера Глеба Черепанова. В основе спектакля — три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба», по которым в 1975 году Леонид Гайдай снял знаменитую кинокомедию «Не может быть!».

«Театру нужна была комедия на большую сцену — большой, желательно музыкальный спектакль, чтобы продемонстрировать возможности труппы. И мы перебирали разные варианты. В итоге кто-то вспомнил про фильм Гайдая, и мы сразу уцепились за это название, потому что в театре его не было», — рассказывает режиссер Глеб Черепанов.

«Мы почувствовали, что после пандемии необходимо людям дать отдушину, веселье, смех, краски. И эта постановка как раз решает эту задачу. Великолепная фантазия режиссера Глеба Черепанова соединяет на сцене музыку, танцы, драматическое искусство, съёмки кино и даже позволяет путешествовать во времени! В общем, мало не покажется!», — рассказывает Ольга Богданова, исполнительница главных ролей в двух новеллах.

В ходе открытой репетиции артисты показали несколько сцен из новеллы «Свадьба», а также три танцевальных номера из спектакля.

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Кино в театре

По задумке режиссера, место действия спектакля — съемочная площадка фильма «Не может быть!», который снимают сейчас, в 2021 году. Зрители смогут увидеть не только спектакль, но и кино прямо на сцене театра — одной из деталей оформления спектакля станут большие экраны, демонстрирующие, как в режиме реального времени снимается кинокартина.

Режиссер не боится сравнения с легендарным фильмом, но считает, что у театра появится возможность создать совершенно новое произведение. «У нас все действие перенесено на съемочную площадку фильма. За счет этого мы смогли добавить несколько сцен с совершенно новыми действующими лицами — у нас есть режиссер, который снимает этот фильм, члены съемочной группы, артисты, которые в нем снимаются. Мы придали происходящему новую рамку. Я думаю, что за счет этого мы уйдем от Гайдая, потому что у нас все-таки не ремейк фильма на театральной сцене, а отдельное произведение», — говорит он.

Несомненным украшением спектакля станет танцевальная часть, за которую ответственна главный балетмейстер театра Ольга Якименко. Все танцевальные номера исполняют артисты труппы, и, по словам балетмейстера, прежде чем начать работу над спектаклем, она прочитала либретто, потом посмотрела фильм Гайдая и стала изучать тридцатые годы. Зрители увидят и парад физкультурников, которые были популярны в довоенное время, и современные танцы, и фантазию главной героини под песню Аллы Пугачевой «Айсберг».

«В этом спектакле, на мой взгляд, мы попробовали все направления, все стили танца. От 30-х годов до сегодняшних дней. Песня Пугачевой — она знаковая по линии героини, которая мечтает быть звездой и мечтает быть в центре внимания», — говорит балетмейстер.

Ольга Богданова начинала свой творческий путь с фильмов Гайдая. «Я когда-то снималась у Гайдая в «12 стульях», и это были мои первые шаги в искусстве и в кино — я играла девушку на аукционе», — рассказывает она.

По словам актрисы, будущий спектакль — это не просто веселая комедия, где зрители смогут расслабиться. В конце — философское рассуждение о женской судьбе. «Режиссер смешивает времена, жанры, мы знаем, что это комедия — но к финалу мы подойдем с большим осмыслением. Тут войдет нотка женской грусти, которая свойственна многим женщинам, свойственна мне, и я не хочу просто играть, а хочу передать то, что я успела заметить за свою большую жизнь. Песня «Айсберг» выбрана не случайно! Алла Пугачева для всех наших женщин - символ победности, торжества и любви! Все женщины хотят, чтоб их боготворили мужчины, носили на руках, но часто ли так случается в жизни?! И постепенно жизнь наполняется разбитыми мечтами… мы играем людей наивных, смешных, в чем-то нелепых, но все будет красочно и забавно!», — делится актриса.

По словам Богдановой, в женском сознании популярная певица, возможно, не является самой счастливой женщиной, но однажды она ослепила всю страну — и все тянутся к этому свету. «Моя героиня хочет, чтобы ее тоже носили на руках, чтобы у нее было много поклонников. Она — женщина, которая мечтает о мужчине. А в реальной жизни эта мечта превращается в какого-то Васю с пивом, а она ему подает тапки. Вот о чем мы хотим рассказать — это не призыв, а рассуждение о женской доле. И о мечте. Во все времена это было актуально», — рассказывает актриса.

«Нашему театру не хватает одного шага. Люди, которые впервые попадают к нам в театр говорят: «Мы даже не знали, что есть такой театр, мы придём ещё!». Наш театр всегда и во все времена был хорошим и качественным, а сейчас нам нужно что-то такое совершить, чтоб о нас заговорили, как о театре новом, зарождающемся. Если многие знаменитые московские театры находятся в силу разных причин на выдохе, то мы ощущаем, что вот-вот сделаем вдох и взлетим! Мы верим в это!», — говорит Ольга Богданова.

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