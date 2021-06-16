РИАМО - 16 июн. Адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова подчеркнула, что в постановлении главного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работников сферы услуг от коронавируса не указана мера наказания за отказ от прививки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Не прописывается в документе, что грозит за отказ от вакцинации. Каждый работодатель, наверное, будет сам на ходу что-то придумывать», — сказала Орешкова.
По ее словам, работодателям сейчас нужно будет как-то рапортовать о том, что у них кто-то привился, а кто-то нет.
«И опять начнется раздор на предприятиях», — считает адвокат.
Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих. Первый компонент вакцины должен быть введен к 15 июля, второй — к 15 августа. Также в столице с 1 июля заработает единая система для контроля вакцинации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве складывается драматическая ситуация с коронавирусом, более 12 тыс. человек находятся в больницах.
Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 1 253 894 случая Covid-19. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 5782 новых случая заражения.
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