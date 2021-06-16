РИАМО - 16 июн. В Московской области анонсировали 2 новых пакета мер поддержки инвестиционного климата, они помогут отдаленным городским округам найти инвестора, передает корреспондент РИАМО.

В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета Подмосковья в 2020 году.

«В этом году мы с 1 июля вводим два новых пакета мер поддержки. Первый пакет мер поддержки направлен на помощь предприятиям в перезапуске нового инвестиционного цикла, на получение дешевого и долгого заемного финансирования. Первая мера поддержки – это субсидирование процентной ставки по кредиту. Мы будем субсидировать ставку в размере ключевой <…> Вторая мера поддержки из первого пакета – субсидия для выхода на электронные торговые площадки, на маркетплейсы», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что второй пакет мер направлен на поддержку отдаленных городских округов.

«Нам бы очень хотелось, чтобы в отдаленные городские округа, такие как Лотошино, Чехов, Серебряные пруды, пришел новый инвестор, поэтому мы семь действующих мер поддержки, в том числе новые, для отдаленных округов, сделали более объемными по возможности получить их», — добавила Зиновьева. ​