РИАМО - 16 июн. В Московской области анонсировали 2 новых пакета мер поддержки инвестиционного климата, они помогут отдаленным городским округам найти инвестора, передает корреспондент РИАМО.
В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета Подмосковья в 2020 году.
Она добавила, что второй пакет мер направлен на поддержку отдаленных городских округов.
«Нам бы очень хотелось, чтобы в отдаленные городские округа, такие как Лотошино, Чехов, Серебряные пруды, пришел новый инвестор, поэтому мы семь действующих мер поддержки, в том числе новые, для отдаленных округов, сделали более объемными по возможности получить их», — добавила Зиновьева.
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