РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. В подмосковном Красногорске задержали 43-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в краже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что в одном из торгово-развлекательных центров деревни Путилково неизвестный похитил у него мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского отдела полиции установили и задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанной уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.