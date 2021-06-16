РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили навалы твердых коммунальных отходов в Люберцах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе рейда инспекторы Госадмтехнадзора осмотрели на предмет чистоты и порядка дворовые и общественные пространства в городском округе. В первую очередь сотрудники ведомства проверили состояние контейнерных площадок и содержание прилегающих к ним территорий.

Проверка содержания контейнерных площадок выявила навалы твердых коммунальных отходов, стройотходов, шин, а в некоторых случаях граффити на ограждениях площадок по адресам: поселок Калинина, 12, 42; улица Кирова, 116, 28; улица Колхозная, 3, 19; улица Льва Толстого, 14 корп. 2; улица Наташинская, 12; поселок Малаховка, улица Сакко Ванцетти, 1; поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, 8; поселок Октябрьский, улица Первомайская, 16; улица Текстильщиков, 7А; улица Новая, дом 9; проспект Гагарина, 24 корп. 3, 26 корп. 3; улица Воинов-Интернационалистов, 3; улица Урицкого, 6А.

Нарушения по всем перечисленным адресам предписано устранить администрации городского округа Люберцы, МУ «ОКБ ЖКХ», ООО «Эколайн-Воскресенск».

​​Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле инспекторов территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области.