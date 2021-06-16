РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. Более 20 колодцев отремонтировали в Королеве с начала лета, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 по 15 июня специалисты ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал» заменили 80 метров трубопроводов холодного водоснабжения и отремонтировали 21 колодец, из которых 10 на водопроводных и 11 на канализационных сетях.

Также рабочие отремонтировали водозаборные колонки и пожарные гидранты, произвели санитарную промывку 1 470 метров трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения.

В рамках подготовки объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период выполняются регламентные работы по ремонту насосного оборудования, замене запорной арматуры, чистке и промывке резервуаров чистой воды в источниках водоснабжения.