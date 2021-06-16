РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. УК «Европа» из подмосковного Красногорска отремонтировала подъезды двух домов в поселке Нахабино по предписанию Госжилинспекции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управляющая организация ООО УК «Европа» из городского округа Красногорск исполнила предписания Госжилинспекции Московской области. Общее имущество многоквартирных домов №13 по улице Королева и №8 по улице Белобородова в рабочем поселке Нахабино приведено в нормативное состояние.

Ранее в областное надзорное ведомство поступили официальные обращения жителей с просьбами обязать управляющую организацию в кратчайшие сроки осуществить ремонт надлежащего качества. Инспекторы незамедлительно вышли на проверки. В обоих домах были зафиксированы одинаковые нарушения: намокание и разрушение внутренней отделки стен в местах общего пользования и протечки входных групп, связанные с некачественно выполненной герметизацией козырьков подъездов.

Управляющая компания получила предписание о незамедлительном проведении всех необходимых работ. В отведенный срок сотрудники ООО УК «Европа» отчитались о восстановлении герметичности козырьков подъездов и устранении последствий протечек.

«Прямая обязанность управляющих компаний – ремонтировать подъезды не реже одного раза в пять лет и устранять мелкие нарушения по мере их обнаружения. Если организация не делает этого даже после обращения жителей, к решению вопроса подключаются инспекторы», – прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее в своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что качественное выполнение ремонта подъездов - это одна из приоритетных задач Московской области. Поэтому инспекторы также принимают участие в комиссионной приемке подъездов, отремонтированных в рамках губернаторской программы. Ведомством составлен рейтинг городских округов по выполнению плана проведения соответствующих работ в 2021 году. Красногорск занял в нем 49 место.