РИАМО - 16 июн. За 2020 год около 1,5 млн жителей Московской области получили социальную помощь в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Вера Савелина.

«Граждане 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания, находящиеся на самоизоляции получили выплату в размере 3 тыс. рублей. На это (обеспечение выплаты – ред.) было направлено около 3,809 млрд руб. Помощью воспользовались 1 249 079 человек», — сказала Савелина на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

Семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий прожиточный минимум, предоставлялись продуктовые наборы. Мерой социальной помощи воспользовалось более 45 тыс. семей. На эти цели из бюджета выделено 136,2 млн руб.

Социальные работники ежедневно обзванивали пожилых людей, находившихся на самоизоляции. Им доставлялись лекарства и продуктовые наборы. ​

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