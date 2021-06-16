РИАМО - 16 июн. За 2020 год около 1,5 млн жителей Московской области получили социальную помощь в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Вера Савелина.
Семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий прожиточный минимум, предоставлялись продуктовые наборы. Мерой социальной помощи воспользовалось более 45 тыс. семей. На эти цели из бюджета выделено 136,2 млн руб.
Социальные работники ежедневно обзванивали пожилых людей, находившихся на самоизоляции. Им доставлялись лекарства и продуктовые наборы.
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