РИАМО - 16 июн. В текущем году в столичном районе Кунцево введут в эксплуатацию односекционный жилой дом по программе реновации, объект возведен по индивидуальному проекту, сообщает пресс-служба департамент строительства Москвы.

«Жилой дом для переселения по программе реновации введут в этом году в районе Кунцево по адресу: улица Бобруйская, владение 15/1. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, а также выполняется чистовая отделка», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады дома облицуют композитными панелями графитового цвета и «под дерево». Для того, чтобы создать единый стиль здания, на них установят корзины под кондиционеры.

В доме разместятся 80 квартир, 2 из которых – для маломобильных граждан. Суммарная площадь квартир составит свыше 4,51 тыс. кв. м.

В квартирах для маломобильных жителей увеличена ширина коридоров и дверных проемов. Кроме того, там установлена специальная сантехника.

Квартиры разместятся со 2 этажа. На 1 этаже здания расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки либо секции для детей. Вестибюль жилой части включит в себя колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и зону размещения почтовых ящиков.

В здании разместятся два лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже планируется сделать в один уровень с поверхностью земли – в подъезд можно будет попасть без посторонней помощи, что хорошо как для мам с колясками, так и для маломобильных граждан. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы позволит не скользить гражданам в любое время года.

Оборудование новостройки включит в себя системы охраны входа, оповещения, а также управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Во дворе, согласно планам, появятся детская и спортивная площадки. Кроме того, здесь разобьют газоны, цветники, высадят деревья, кустарники и оборудуют плоскостную парковку.