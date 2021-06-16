РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Госавтоинспекторы Подольска рассказали посетителям МФЦ о том, как пользоваться госуслугами, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекторы УМВД России по Подольску совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым провели в одном из многофункциональных центров округа акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!». В рамках мероприятия правоохранители раздали гражданам информационные буклеты, рассказывающие о видах услуг, предоставляемых подразделениями УМВД, а также способах их получения.

Попов разъяснил гражданам порядок оказания государственных услуг на Едином портале. Для этого необходимо наличие компьютера или мобильного устройства с возможностью выхода в Интернет. Заявление можно подать в удобное для жителей округа время, а также получить 30% скидку при оплате госпошлины. Посетители центра поблагодарили полицейских и общественника за полученную информацию, которая будет полезна им в повседневной жизни.