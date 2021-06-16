РИАМО - 16 июн. На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева на севере столицы началось возведение первого жилого дома, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Генеральный директор компании застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что в рамках проекта ЖК также построят образовательное учреждение, обустроят детские и спортивные площадки.
«На территории возведут несколько жилых корпусов с подземными паркингами, благоустроенной придомовой территорией с современными детскими и спортивными площадками. При разработке концепции авторы с вниманием отнеслись к сохранившимся до наших времен объектам культурного наследия и постарались максимально бережно адаптировать их под современное использование», – сказали в «РГ-Девелопмент».
На месте бывших ткацких цехов фабрики им. Петра Алексеева планируют построить более 188 тыс. кв. м общей площади жилья и коммерческих объектов, а также социнфраструктуру.
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