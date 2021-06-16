РИАМО - 16 июн. На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева на севере столицы началось возведение первого жилого дома, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В районе Коптево на территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева площадью 5,5 га началось строительство первого жилого дома на 462 квартиры. Окончание строительных работ первого этапа запланировано в первом квартале 2023 года», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Генеральный директор компании застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что в рамках проекта ЖК также построят образовательное учреждение, обустроят детские и спортивные площадки.

«На территории возведут несколько жилых корпусов с подземными паркингами, благоустроенной придомовой территорией с современными детскими и спортивными площадками. При разработке концепции авторы с вниманием отнеслись к сохранившимся до наших времен объектам культурного наследия и постарались максимально бережно адаптировать их под современное использование», – сказали в «РГ-Девелопмент».

На месте бывших ткацких цехов фабрики им. Петра Алексеева планируют построить более 188 тыс. кв. м общей площади жилья и коммерческих объектов, а также социнфраструктуру.