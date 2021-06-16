РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Развитие системы среднего профессионального образования в России и реализацию современной государственной политики обсудят в подмосковном Красногорске 17 июня, сообщили в пресс-службе Союза директоров ссузов России.

В 11:00 на базе Красногорского колледжа состоится Первый всероссийский образовательный форум общероссийской общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России». Мероприятие «Система СПО - время современных перемен» пройдет при поддержке и участии министерства просвещения РФ.

Форум призван выработать эффективные меры участия Союза директоров ссузов России в реализации современной государственной политики в сфере среднего профессионального образования страны.

Форум пройдет в режиме ВКС. Ожидается участие руководители федеральных и региональных отделений, членов президиума союза, руководителей объединений негосударственного сектора, отраслевых профессиональных образовательных организаций, региональных органов управления образованием, социальных партнеров, представителей Союза ректоров РФ.

В рамках форума обсудят современную государственную политику в сфере профессионального образования и воспитания, а также ряд других вопросов, касающихся развития отрасли.