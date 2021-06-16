РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. Общественники в Королеве проверяют соблюдение мер безопасности в медучреждениях, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинг учреждений здравоохранения члены рабочей группы общественной палаты проводят регулярно. В среду общественники проверили психоневрологический диспансер Королевской городской больницы.

«Контрольный осмотр показал - в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В ходе визита отмечено, что в ПНД имеются профессиональные медицинские психологи и психотерапевты, готовые помочь населению города», - сказала Корнеева.

Медики отметили, что пандемия сильно повлияла на психологическое здоровье жителей Королева. Ограничения и негативный информационный поток стали причиной большого числа неврозов, депрессий, ухудшения настроения.

Специалисты психоневрологического диспансера оказывают необходимую помощь жителям и медикам, рассказывают как преодолеть кризис.

Особое внимание уделяется подросткам и детям, попавшим в стрессовую ситуацию.