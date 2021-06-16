РИАМО - 16 июн. Расходы на меры социальной поддержки составили свыше 62,7 млн руб, в 2020 году социальную помощь получили более 2,4 млн жителей Подмосковья, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Вера Савелина на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

«С 1 мая 2020 года введена дополнительная мера социальной поддержки одинокопроживающих пенсионеров, возрастом 65 лет и старше. Им положена ежемесячная компенсация в размере 1 тыс. руб. Ее получили более 231 тыс. человек» — сказала Савелина.

Ежемесячную денежную выплату на ребенка до трех лет смогли получить около 112 тыс. человек. За 2020 год сумма поддержки составила 6953 млн руб.

В 2020 году доходы бюджета Подмосковья составили 634,9 млрд рублей, расходы на борьбу с коронавирусом составили 95,7 млрд рублей.