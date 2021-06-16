РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах активно развивается строительная отрасль, нормативам уделяется особое внимание, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду прошли общественные обсуждения обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. На обсуждениях присутствовали сотрудники образовательных учреждений.

«Было послание президента РФ Владимира Путина, было обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям, после этого я отчитывался как глава. На территории активно развивается строительная отрасль. В силу того, что Люберцы - это практически Москва, у многих есть желание здесь строить и развивать. Мы стремимся, чтобы стройка велась с нормативами: на каждый квадратный метр должно быть определенное количество садиков и школ», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что дорогам в округе уделяется отдельное внимание.

«За последние годы ряд дорог мы привели в порядок. После зимы мы дороги удержали. В настоящее время в ремонте 35 дорог, мы их до конца августа все завершим», - объяснил Ружицкий.