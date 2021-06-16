РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. В УСК «Подмосковье» состоялась пресс-конференция с участием спортсмена из Щелкова Яго Абуладзе, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, спортсмен рассказал о своей победе и поделился планами на будущее, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

6 июня в Будапеште состоялся Чемпионат мира по дзюдо. В финальной схватке 23-летний щелковец Яго Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Яго стал первым российским чемпионом по дзюдо за последние 10 лет. После победы спортсмена поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, я был очень рад, но долго времени радоваться нет, нужно идти дальше. К тому же к этой победе я шел долгие годы, она – результат упорных тренировок и приобретенного опыта. Большую психологическую поддержку мне оказал мой отец, который присутствовал на турнире и болел за меня», - сказал Абуладзе.

Спортсмен является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года и бронзовым призером турнира 2021 года.

Отец и тренер Яго – старший тренер по дзюдо Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Джумбер Абуладзе, дважды признан тренером года городского округа Щелково. Сам Яго действующий спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково.

«Сейчас я уже начинаю готовиться к другому важному турниру – Олимпийским играм. Поэтому перерыва и отдыха для меня сейчас нет. Надеюсь, что вместе с другими спортсменами буду представлять нашу страну уже на Олимпийских играх», - сказал Абуладзе.