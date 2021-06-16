РИАМО - 16 июн. За минувшие сутки в Московской области 945 человек выздоровели от коронавируса, за все время в регионе вылечилось 235 187 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

При этом за сутки умерли 9 человек. С начала пандемии скончалось 6 294 человека. Также за сутки в регионе зафиксировано 1 187 случаев заболевания. С начала пандемии выявили 284 986 случаев.

В Московской области до 20 июля ввели ограничения на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с количеством участников более 50 человек. Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Андреем Воробьевым.

Проведение мероприятий возможно только в том случае, если организатор обеспечивает соблюдение социальной дистанции 1,5 м, вход на мероприятие проходит только по билетам с указанием места.

Также установлено предельное количество зрителей на мероприятиях – 1,5 тыс. человек.

Число зрителей может быть повышено на 20% для вакцинированных посетителей мероприятий при наличии у них действующего сертификата о вакцинации от Covid-19 в случае, если организатор обеспечит контроль наличия данных документов.

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