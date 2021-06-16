РИАМО - 16 июн. В столице построят последний корпус в составе III этапа ЖК LIFE-Варшавская, разрешение на строительство дома на 189 семей уже выдано, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Высота дома составит 24 этажа, а площадь квартир – 10,95 тыс. кв. м. Суммарно в составе III этапа возводится 2 урбан-блока и 3 высотных корпуса. Разрешение на строительство получено инвестором в мае.

Ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что проект реализуется в районе Москворечье-Сабурово. Девелопером выступает ГК «Пионер». Строительство нового дома планируется по адресу: 2-й Котляковский переулок, земельный участок 1/1В.

В марте в рамках I очереди проекта в эксплуатацию введены две 23-этажные башни. Еще 4 корпуса ГК «Пионер», согласно планам, удастся достроить уже в первом полугодии.

Жилой квартал возводится на юге Москвы на нескольких площадках. Проект предусматривает возведение 8 урбан-блоков и 10 башен. Помимо прочего, в квартале появится 3 детсада, а также школа. Первые этажи планируется отдать под коммерческие помещения.

Кроме того, девелопер планирует обустроить велодорожки, площадки для спорта, детские игровые зоны и пространство для отдыха. Главная пешеходная артерия проекта свяжет жилые корпуса, детсады и школу.