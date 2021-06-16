РИАМО - 16 июн. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие в международной выставке RosUpack для 6 региональных производителей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковные компании имеют возможность бесплатно принимать участие в международных выставках благодаря региональному Фонду поддержки ВЭД. Фонд организует групповой стенд и оплачивает все организационные взносы. В результате областные компании без каких-либо финансовых рисков могут расширить свои экспортные направления», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На выставке RosUpack на групповом стенде Подмосковья участвуют ООО «Никатор» из городского округа Серпухов, ЗАО «Бестром» из Красногорска, АО ПИК «Энерготраст» из Жуковского, ООО «Фруктонад Групп» из Долгопрудного, ООО «ПК СТУДИОПАК» из Люберец, а также ООО «Торговый дом «Ассистент» из Электростали.

RosUpack представляет собой наиболее крупное событие упаковочной индустрии в РФ и странах Восточной Европы. Выставка проходит в Москве с 15 по 18 июня.