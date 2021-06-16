РИАМО - 16 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ по итогам мая, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Брынцалов занял третье место в рейтинге. На первом месте — Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). На втором месте оказался председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Четвертое место занял Фарид Мухаметшин (Татарстан), пятое — Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

В медиарейтинг входят действующие главы законодательных органов субъектов России. Перечень составляют на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает более 63 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Главы заксобраний занимают места в топе в соответствии с влиятельностью источника информации, характером упоминания объекта в сообщении, ролью объекта в сообщении и наличием цитат или косвенной речи, относящейся к персоне.