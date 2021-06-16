РИАМО - 16 июн. Подмосковных молодых изобретателей приглашают принять участие в ежегодном конкурсе грантов «Умник-Сириус» и конкурсе «Развитие-НТИ» (VII очередь), которые проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Ежегодный конкурс «Умник-Сириус» проводится с 2017 года с фондом «Талант и успех» в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Конкурс проводят для поддержки инновационных проектов от получателей грантов президента РФ. На финансирование проектов-победителей выделят по 500 тыс. рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 июля. Финальный отбор планируют провести 27 июля в образовательном центре «Сириус» в Краснодарском крае. Подать заявку для участия можно через систему «УМНИК».
Также до 21 июня продлен прием заявок по программе «Развитие-НТИ» (VII очередь). Для удобства и ускорения подготовки конкурсной заявки можно воспользоваться записью вебинара.
Дополнительные консультации по вопросам участия в конкурсном отборе можно получить по электронной почте и телефону: babaykinaa@mosreg.ru , 8(498)602-06-04 доб. 40857 и chudinovvn@mosreg.ru, 8(498)602-06-04 доб. 40823.
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