РИАМО - 16 июн. Средства, выделенные из бюджета Подмосковья на поддержку предпринимательства, были исполнены на 99%, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий объем средств, который предусмотрен в бюджете Московской области на поддержку предпринимательства, составлял практически 7 млрд рублей. Из них более 80% — 5,5 млрд — средства прямой финансовой поддержки для развития инвестиционной деятельности, промышленности, наших институтов развития, которые оказывают прямую помощь предпринимателям», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что по итогам 2020 года бюджет был исполнен на 99%. 200 млн рублей направили на субсидирование промышленных компаний, строящих объекты инфраструктуры, еще 297 млн рублей — на создание индустриальных парков.

Кроме того, 87 млн рублей было направлено на субсидирование туристской инфраструктуры, а на повышение производительности труда — 75 млн рублей.

«Прежде всего, нам удалось сохранить объем инвестиций в основной капитал. В непростой ковидный период мы сохранили свой триллион рублей. В этом году будем планировать рост объема инвестиций в основной капитал», — отметила Зиновьева.

Министр подчеркнула, что средняя заработная плата в регионе увеличилась и составила 58 тыс. рублей. Также на территории Подмосковья открылось 416 новых предприятий.

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