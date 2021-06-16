РИАМО - 16 июн. В столице на территории Государственного университета управления (ГУУ) возведут корпуса общежития, а также другие объекты, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова отметила, что, согласно планам, площадь нового строительства составит порядка 20,6 тыс. кв. м.

Она добавила, что на земельном участке площадью свыше 14 га находятся корпуса ГУУ. Также здесь планируется разместить корпуса общежития, игровую площадку, зону спортивных тренажеров и стоянку для машин.

Финансирование проекта предусматривается в рамках Федеральной адресной инвестпрограммы.

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