РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали водителей автобусов соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску сотрудники Госавтоинспекции провели встречу в автотранспортном предприятии ООО «АВТОМИГТРАНС», которое осуществляет перевозку пассажиров округе.

Сотрудники ГИБДД проверили условия эксплуатации и технического состояния автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, а также рассказали водительскому и руководящему составу о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения, правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.

В завершение мероприятия участников дискуссии призвали соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому состоянию автотранспорта и вручили тематические листовки.