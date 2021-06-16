РИАМО - 16 июн. С начала сезона в подмосковных дворах устранили свыше 31 тыс. дефектов асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Устранение ям во дворах – одна из задач, поставленных перед нами губернатором (Московской области – ред.) Андреем Юрьевичем (Воробьевым – ред.). У нас организована системная работа по выявлению и устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что оцифровка ям началась еще в 2020 году. Работа проводилась вместе с администрациями городских округов.

Хайкин отметил, что в настоящее время количество заделанных ям можно посмотреть в онлайн-режиме.

Суммарно во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья зарегистрировано 71,2 тыс. ям, из которых с начала сезона устранено свыше 31,36 тыс.

Высокий процент выполнения ямочного ремонта наблюдается в городских округах Люберцы, Зарайск, Шаховская, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Наро-Фоминский, Химки.

Приоритет отводится тем ямам, на которые жалуются жители. Обратиться граждане могут в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.