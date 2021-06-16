РИАМО - 16 июн. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1187 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания в регионе достигло 284 986, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

За время пандемии в регионе умерли 6294 человека с подтвержденным коронавирусом, из них 9 — за прошедшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова приняла решение о вводе обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников сферы услуг.

В Подмосковье отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю госпитализировано 5,8 тыс. человек, что на 20% выше показателя за предшествующую неделю.

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