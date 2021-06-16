РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедове за сутки выявили 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировано 8 514 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1187 новых случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 284 986 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 294 человека. Выздоровели и выписались 235 187 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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