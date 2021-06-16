РИАМО - 16 июн. На подмосковном портале «Добродел» с начала года прошло 8 голосований и 8 опросов, в которых приняли участие более 300 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Все больше жителей Подмосковья присоединяются к сообществу активных граждан и регистрируются на портале «Добродел», чтобы оставить свое мнение. Если в 2020 году за 5 месяцев 230 тысяч пользователей приняли участие в голосованиях и опросах, то в этом году за тот же период цифра уже достигла 300 тысяч. Наиболее активно жители голосовали за ремонт автомобильных дорог – почти 120 тысяч человек отдали голоса за дороги своего муниципалитета», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Также 17 тыс. человек оставили свои мнения о программе «Активное долголетие», а 8 тыс. человек проголосовали за варианты по ликвидации пробок на дорогах.

По словам Рымара, очень важно, что голосование проходит в разных форматах: сбор предложений, выбор, оценка хода работ и т.д. Таким образом местные жители участвую в каждом этапе реализации проекта.

Тройку лидеров по количеству голосов за объекты составляют: Наро-Фоминский городского округа (13 тыс. голосов), округ Подольск (11 тыс.) и Дмитровский округ (10 тыс.)

Сейчас на портале активны 4 голосования: по организации колясочных зон вместо мусоропроводов, определению мест установки постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, плану ремонта тротуаров и ремонту дорог. Также действуют 3 опроса.