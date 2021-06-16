РИАМО - 16 июн. Новую общеобразовательную школу на 1,1 тыс. учеников планируют построить в микрорайоне Восточный Звенигорода в Одинцовском городском округе Подмосковья и ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Для школы готова исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов. Затем проведут конкурс на проектирование.

В здании разместятся просторные учебные классы, столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории поставят игровые и спортивные площадки, а также лавочки и места для отдыха.

Под пристальным вниманием будет находиться обеспечение комфортности и безопасности школы.

Образовательное учреждение построят за счет бюджета области в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».