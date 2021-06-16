РИАМО - 16 июн. В текущем году в Ленинском городском округе будет установлено и модернизировано 45 детских игровых и 18 спортивных площадок. Их обустроят в Видном, Развилке, поселках Володарского, Измайлово, Дубровский, деревнях Белеутово и Горки, сообщает администрация Ленинского округа.

4 детские площадки появятся в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»: в Видном, поселке Развилка, деревнях Мильково и Слобода.

«Работы по ряду объектов уже в завершающей стадии. Четыре площадки по программе губернатора планируем установить до конца июля. Полностью все игровые и спортивные площадки будут готовы до конца октября», — уточнил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Спортивные и игровые площадки обустроят в рамках муниципальных контрактов, в том числе — по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Ранее Абаренов сообщал, что до конца 2023 года в муниципалитете комплексно благоустроят свыше 100 дворов.