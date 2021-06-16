РИАМО - 16 июн. Сборные России и Финляндии проведут матч на чемпионате Европы по футболу в среду, уже объявлены стартовые составы обеих команд, сообщает Nation News.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет Первый канал.

С первых минут на поле в составе сборной РФ выйдут Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Александр Головин и Артем Дзюба.

За Финляндию со старта сыграют Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О`Шонесси, Уронен, Луд, Шюллер, Камара, Похьянпало и Пукки.

Ранее национальная сборная России в первом матче «Евро-2020» проиграла Бельгии со счетом 0:3.