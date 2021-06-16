РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В микрорайоне Львовский, ряде деревень и СНТ Подольска 19 июня отключат электричество в связи с плановыми работами, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Энергетики Подольского РЭС филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. В связи с этим 19 июня планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов округа, в том числе в микрорайоне Львовский, деревнях Хряслово, Пузиково, в СНТ «Светлячок», Сынково-7, коттеджном поселке Сынково, в ООО «Сынково», ДНП «Бариново», к/с Бережки, ИЖС Сынково, ООО «Сподумен».

Энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени с 09:00 до 17:00 для неотложных ремонтных работ силового оборудования трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение микрорайона Львовский, также для замены изоляторов на опоре кабельно-воздушной линии 10 кВ, снабжающей электричеством другие вышеуказанные населенные пункты.

Планируемые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8(800)220-02-20.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.