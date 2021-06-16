РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июн. На карьере в подмосковных Котельниках зафиксировали факт вытекания из грунта прибрежной линии маслянистой жидкости, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Совместно с инспекторами министерства экологии и природопользования МО, а также с коллегами посетили Малый карьер, где зафиксирован факт вытекания из грунта прибрежной линии маслянистой жидкости. Предварительно это могут быть нефтепродукты. На прошлой неделе мы сделали отвод от основной воды, чтобы загрязнения собрались в одном месте и не попадали в карьер. Искали источник выброса, но пока его не удалось определить. Как рассказывают жители, много лет назад здесь могло произойти захоронение емкости с топливом», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, эксперт специализированной лаборатории взял забор воды из самого карьера, а также из ямы, где скоплена жидкость, для определения ее класса.

«На этой неделе расширим место, где сейчас находится вещество, проведем дополнительные земляные работы для выявления очага выброса. Завтра заказываем новый сорбент с более эффективным составом и ранним сроком вступления в реакцию для поглощения загрязняющих элементов и дальнейшей утилизации. Результаты лабораторных исследований будут готовы через 4 дня. Отдельно взят забор проб на нефтепродукты», - заключил Жигалкин.