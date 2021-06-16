РИАМО - 16 июн. Подмосковные офисы «Мой бизнес» планируется сделать центрами защиты бизнеса, там должны помогать предпринимателям в решении проблем, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее центры поддержки бизнеса Подмосковья признали лучшим в России по охвату предпринимателей.

«Мы практически сейчас в каждом нашем городском округе имеем центр «Мой бизнес», их сейчас 55. <…> Основная задача, которую мы ставим на этот год, – сделать эти центры центрами защиты бизнеса. Теми центрами, которые будут решать проблемы и помогать предпринимателям», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 168,3 тысячи самозанятых.​

Подмосковные центры «Мой бизнес» за 2020 год предоставили 43 813 услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.