РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 12-летнего подростка, который пропал около суток назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Максима Дьяконова, 2009 года рождения, который 15 июня примерно в 18:00 ушел из дома на улице Молодежной и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 12-13 лет, рост около 150-152 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет в белую футболку с синими вставками, камуфляжные штаны и синие кроссовки. При себе имел черную барсетку с красными вставками.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам: 8(496)757-17-17 (дежурная часть 1 отдела полиции) и 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску).