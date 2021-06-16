Чтобы получить удовольствие от серфинга или дайвинга, вовсе не обязательно выезжать за пределы Московского региона. Обозреватель РИАМО подготовил гид по интересным клубам и центрам Подмосковья, которые предлагают модные и необычные водные развлечения.

Клуб Istra Vake

Загородный клуб предлагает посетителям целый комплекс традиционных и экстремальных водных развлечений на Истринском водохранилище. Здесь можно прокатиться на катере, ватрушке и водном самокате, заняться вейксерфингом, вейкбордингом, вейкскейтингом. Новичкам во всем готовы помочь профессиональные инструкторы. Клуб создал для гостей все условия для комфортного летнего отдыха. На его территории есть чистый пляж, крытая веранда с мангальной зоной, домики, кафе, бани, игровые площадки.

Адрес: ГО Солнечногорск, д. Лопотово, загородный клуб «Романтик»

Телефон: +7(495)166-66-06

Сайт: http://www.istrawake.ru/

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Яхт-клуб «Новый берег»

В яхт-клубе можно не только взять в аренду яхту, но и оставить на хранение собственное судно. «Новый берег» предлагает развлечения, рассчитанные как на активный, так и на спокойный отдых на воде. Здесь работает парусная школа, обучают катанию на вейкборде и кайтборде. В клубе есть захватывающие водные горки, открытый бассейн и благоустроенная пляжная территория на берегу Пироговского водохранилища. Сюда можно приехать не только развлечься на воде, но и отдохнуть от городской суеты с семьей, провести деловое или торжественное мероприятие. На территории клуба есть отель, спа, банкетные и конференц-залы, переговорные комнаты.

Адрес: ГО Мытищи, д. Болтино, ул. Туристическая, вл. 10

Телефон: +7(800)500-39-84

Сайт: https://noviy-bereg-club.ru

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«Каякинг тур»

Чтобы получить дозу адреналина и ощутить всю мощь водной стихии, не обязательно ехать на край света. Сплав на каяке по Москве-реке подарит незабываемые ощущения. Туры проходят ежедневно, их длительность составляет три часа. За это время участники тура успевают проплыть 16 километров вниз по реке. Чтобы вернуть туристов обратно, компания предоставляет трансфер на микроавтобусе. Организаторы предоставляют каяки, весла, жилеты, маршрутные карты и проводят инструктаж. Учатники тур отправляются в путешествие самостоятельно.

Адрес: ГО Одинцовский, д. Гигирево

Телефон: +7(926)450-06-41

Сайт: https://splav-kayak.ru/

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Клуб Moswake

Подмосковный водный экстрим-клуб предлагает как модные, так и пока еще непривычные водные развлечения. Так, в акватории Клязьменского водохранилища при поддержке инструкторов можно покататься на серфе и вейке, водных лыжах, гидрофойле или электрофойле, отправиться в полет на флайборде и ховерборде, освоить премудрости сапсерфинга. При клубе работает вейк-школа для новичков и вейк-парк для продвинутых.

Адрес: ГО Мытищи, с. Троицкое, база отдыха «Троицкое»

Телефон: +7(499)136-81-16

Сайт: http://moswake.ru/

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Let’s ride

Компания Let’s ride организует сплавы на сапах в разных локациях Подмосковья. Участники сплавов могут пройти стандартный организованный маршрут, поучаствовать в квесте с препятствиями и заданиями или отправиться в тур в Переславль-Залесский, в который входит ночевка в кемпинге на берегу Плещеева озера. Такие развлечения на воде подходят для широкого круга участников и не требуют особой физической подготовки. Сплав на сапах подойдет для семейного отдыха, празднования дня рождения или программы тимбилдинга. Перед сплавом организаторы проводят инструктаж.

Телефон: +7(495)921-52-95

Сайт: https://letsrideschool.ru/

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Freestyle park

На территории экстрим-парка обязательно найдется развлечение, которое будет по душе поклонникам активного отдыха. Здесь есть веревочный парк, который представляет собой высотную переправу через водоем по тросу. Для вейкбордистов разного уровня подготовки тут оборудованы учебные и спортивные лебедки. В любую погоду в парке можно позаниматься вейксерфингом: профессиональный вейк-буксировщик Super Air Nautique 220 создает волны для серфингистов любого уровня — от начального до продвинутого. В парке можно арендовать гидроцикл и лодку для сапбординга, байдарку и каяк. Здесь также оборудована водная площадка для захватывающей игры в сап-поло.

Адрес: ГО Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19

Телефон: +7(495)966-41-20

Сайт: https://parkfreestyle.ru

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Дайвинг-центр «Спас-Каменка»

Фото предоставлено дайв-центром «Спас-каменка»

Заняться дайвингом можно не только у заморских берегов, но и в Подмосковье. Например, дайв-клуб «Спас-Каменка» предлагает несколько вариантов знакомства с подводным миром — с инструктором или самостоятельно. Тут же работает тематическая школа, где можно пройти теоретический и практический курс обучения. В клубе оборудованы платформы под водой и на воде, плавучие понтоны. Центр предоставляет современное снаряжение и оборудование для дайвинга и широкий выбор мест для погружений.

Адрес: ГО Дмитровский, п. Спас-Каменка

Телефон: +7(962)950-23-38

Сайт: https://spaskamenka.ru/sport/dive_centr/

Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.