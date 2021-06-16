РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. Десять выпускников школ подмосковного Королева сдали ЕГЭ на высший балл, сообщил глава города Александр Ходырев.

Стали известны первые результаты ЕГЭ. Стобалльниками по литературе и географии стали ученики из гимназий №№5, 9, 17, лицеев №№5, 19, школ №№10, 12, 13 и школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

«У нас уже 10 стобалльников. Девять по литературе и один по географии», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Среди стобалльников есть победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, стипендиаты премии губернатора Московской области, волонтеры.