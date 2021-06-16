РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Детский сад на 235 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска возводят с опережением графика, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
По его словам, в настоящее время рабочие выполняют устройство железобетонных стен и перекрытий второго этажа, ведут кладку перегородок в техническом подполье, монтаж наружных сетей водопровода и теплосети. Строительная готовность объекта составляет 30%.
Детский сад рассчитан на 235 малышей. В здании разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы с кладовыми для хранения инвентаря, компьютерный класс, комнаты для индивидуальных занятий с детьми, а также медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения.
На прилегающей территории установят теневые навесы, здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, будет проведено комплексное благоустройство. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.
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