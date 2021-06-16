РИАМО - 16 июн. В Московской области организации в сферах торговли, услуг, здравоохранения, образования и других должны будут предоставлять сведения о подтверждении выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
Из-за угрозы распространения коронавируса в обязательном порядке необходимо пройти профилактическую вакцинацию работникам, занятым в сферах торговли, услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.
Организации и индивидуальные предприниматели, работающие в этих сферах, должны в период с 1 июля по 15 июля предоставить в электронном виде через региональный портал госуслуг сведения о прохождении работниками вакцинации и о наличии у них антител к коронавирусу.
Предоставленные сведения будет проверять министерство здравоохранения Подмосковья. Получить консультации по вопросам предоставления сведений можно по номеру 122.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области прививки должны сделать работники музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат и лагерей, развлекательных центров.
Также требование об обязательной вакцинации распространяется на таксистов, сотрудников центров госуслуг, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, на занятых в проведении досуговых, развлекательных, рекламных, массовых спортивных мероприятий.
Кроме того, сделать прививку от Covid-19 должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Московской области и подведомственных организаций.
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