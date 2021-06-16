РИАМО - 16 июн. Электрички Казанского направления МЖД с 21 июня по 15 июля будут ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а у некоторых изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Ремонтные работы в это время будут проводиться на участках Луховицы – Щурово – Голутвин, Листвянка – Лесок, Алпатьево – Фруктовая и на станции Рязань-1.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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