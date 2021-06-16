Фан-зону чемпионата Европы по футболу – 2020 (2021) неизбежно сравнивают с аналогичной в 2018 году. Тогда на фестивале болельщиков в «Лужниках» был настоящий спортивный праздник. Корреспондент РИАМО побывала на площадке, где проходят трансляции матчей, и рассказывает об атмосфере в единственной московской фан-зоне Евро.

Посмотреть на болельщиков не удалось

Сразу признаюсь, что я не большая любительница футбола, в фан-зону пошла за компанию. В 2018 году меня впечатлил фестиваль болельщиков в Сочи, и я ожидала подобных эмоций. Оказалось, что это было наивно с моей стороны: в этом году Москва не участвует в Евро, и активные болельщики не приехали. Публика собралась самая обычная — взрослые люди без особой фанатской атрибутики.

Наверняка во время игры нашей сборной в фан-зоне было куда оживленнее, но мы были на площадке 13 июня: в этот день были встречи Англии с Хорватией, Австрии с Северной Македонией и Нидерландов с Украиной. Желающих посмотреть эти матчи в фан-зоне оказалось немного. Зато именно поэтому мы без труда оформили бесплатные билеты.

Евро‑2020: как попасть в фан‑зону в Москве>>

Регистрироваться надо заранее

скриншот

В этом году из-за антиковидных мер количество мест в фан-зоне ограничено, поэтому желающим в нее попасть нужно бесплатно зарегистрироваться на сайте. На дни, когда играет сборная России, билетов уже нет, но на другие даты попасть легко.

После регистрации именной электронный билет приходит на почту, распечатывать его не нужно.

Тренер Газзаев рассказал о соперниках футбольной сборной РФ на Евро>>

Маска или сосиска

Досмотр на входе стандартный: рамка и лента для сумок. Сотрудники проверяют билет и любое удостоверение личности. Очередей нет.

Соблюдение противовирусной безопасности в фан-зоне контролируют строго, но выборочно. Жестче всего следят за правильным ношением маски. Трансляции проходят на открытом воздухе, тем не менее снимать средство защиты не позволяют. Стоит приспустить маску — тут же подходит стюард и требует надеть ее как положено. При этом пока человек ест или пьет, сотрудники его не трогают.

Доходит до абсурда. Девушка в жилете подошла к моему другу и велела ему надеть маску. Он показал на банку, а она ответила: «Вы давно не делали глотков».

Зато я, видимо, ела свой хот-дог равномерно — меня никто не беспокоил. Сомневаюсь, что во время матчей нашей сборной они могут так же пристально следить за каждым, ведь народу на них не в пример больше.

В непопулярный день социальную дистанцию на фестивале легко сохранять в зоне с креслами-мешками. А вот на трибунах письменное требование садиться через одно кресло никто не соблюдает. Носить перчатки, кстати, тоже не требуют.

Что ты знаешь про футбол? Тест>>

Альтернатива домашнему телевизору

Как рассказали мне друзья, бывавшие в «Лужниках» на ЧМ-2018, добираться до новой фан-зоны удобнее, и в целом в этом году все организовано лучше, появились трибуны.

Если не считать масок, мы расположились достаточно комфортно — сидели на пуфах перед большим экраном. Правда, большую часть времени на него светило яркое солнце, и происходящее на поле мы видели весьма условно. Но ближе к вечеру картинка наладилась. Мы посмотрели две игры, на третью не остались.

Нам не хватило болельщицкой атмосферы, на голы и острые моменты публика реагировала вяло. Единодушно решили, что больше не придем.

В целом фан-зону в «Лужниках» можно считать альтернативой домашнему просмотру чемпионата. Сюда стоит ехать за футбольным настроением, если хочется своей компанией обсудить трансляцию. Но большого спортивного праздника ждать не стоит. Максимум развлечений здесь — диджей-сет в перерыве между матчами.

Как похудеть к лету: 10 книг о спорте и правильном питании>>