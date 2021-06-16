РИАМО - 16 июн. В России предложили легализовать показ порнографии при подтверждении возраста пользователей через портал госуслуг, автором инициативы является подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), пишет газета «Коммерсант».

Предлагается разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». Просмотр первого типа контента хотят сделать доступным только совершеннолетним россиянам.

В исследовании центра дали определение допустимой порнографии в виде: «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Одним из вариантов для реализации системы возрастного ценза авторы концепции предложили использовать государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг. Также для фильтрации контента хотят установить специальное оборудование на серверах операторов связи.

«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента», — подчеркнул и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов.

Изготовление и оборот любой порнографии в России запрещены в соответствии со ст. 242 УК РФ.