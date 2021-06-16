РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. В подмосковном Красногорске задержали 32-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья за серию краж наушников из магазинов, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя одного из торговых комплексов на Новорижском шоссе о краже беспроводных наушников из магазина. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Ильинского отдела полиции установили и задержали по подозрению в совершении преступления 32-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба составила более 55 тыс. рублей.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.