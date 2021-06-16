РИАМО - 16 июн. В Волоколамском городском округе на Рижском шоссе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, его введут в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Исходно-разрешительная документация уже получена. Пакет документов для проведения конкурсных процедур по проектированию Ледового дворца готов.

На объекте разместятся крытая ледовая арена, зрительские трибуны и вспомогательные помещения. Территорию вокруг комплекса планируют благоустроить и озеленить. Кроме того, там появятся места для парковки.

Объект возведут за бюджетные средства и в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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