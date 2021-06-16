РИАМО - 16 июн. За сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3381 пациента, суммарное количество выздоровевших в столице возросло до 1 102 979, сообщает оперштаб Москвы.

В столице за сутки зарегистрировали 5782 новых случая заражения Covid-19. Количество граждан, которых госпитализировали с заболеванием, составило 1778 человек.

В настоящее время на ИВЛ в городских больницах находится 481 человек. 75 граждан с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались за сутки.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 1 253 894 случая Covid-19.

С 15 по 19 июня в мегаполисе действуют нерабочие дни с сохранением заработной платы. Такие меры стали результатом резкого роста заболеваемости Covid-19.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих граждан в сфере услуг.

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